УПЛ опубликовала календарь нового сезона: когда будет матч "Динамо" – "Шахтер"
В среду, 5 июля, на официальном сайте Украинской Премьер-лиги появился календарь нового сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт УПЛ .
Фанаты смогут увидеть матч "Динамо" – "Шахтер" в 13-м туре чемпионата Украины по футболу. Базовая дата тура – 4 ноября.
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В прошлом сезоне "Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю". "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.
"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.
Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.
По результатам стыковых матчей, "Ингулец" и запорожский МФК "Металлург" сыграют в следующем сезоне в первой лиге, а "Верес" и "ЛНЗ Черкассы" в УПЛ.
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