УПЛ опубликовала календарь нового сезона: когда будет матч "Динамо" – "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт УПЛ .

Фанаты смогут увидеть матч "Динамо" – "Шахтер" в 13-м туре чемпионата Украины по футболу. Базовая дата тура – 4 ноября.

Календарь всех матчей УПЛ 2023/24

Как закончился сезон УПЛ 2022/23

В прошлом сезоне "Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю". "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.

"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.

Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.

По результатам стыковых матчей, "Ингулец" и запорожский МФК "Металлург" сыграют в следующем сезоне в первой лиге, а "Верес" и "ЛНЗ Черкассы" в УПЛ.