УПЛ опубликовала календарь чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обнародовала календарь матчей нового чемпионата Украины по футболу, который стартует 23 августа
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Премьер-лига не указала точного времени начала матчей 1-го тура, известно лишь, что его базовая дата - 23 августа.
В стартовых матчах встретятся: "Шахтер" – "Металлист 1925", "Рух" – "Металлист", "Днепр-1" – "Александрия", "Ингулец" – "Динамо", "Минай" – "Львов", "Колос" - "Кривбасс", "Черноморец" - "Верес", "Заря" - "Ворскла".
"Шахтер" и "Динамо" сыграют 15 октября в 7-м туре.
Все матчи в условиях военного времени будут проходить без зрителей. Команды будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
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