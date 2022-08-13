Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Премьер-лига не указала точного времени начала матчей 1-го тура, известно лишь, что его базовая дата - 23 августа.

В стартовых матчах встретятся: "Шахтер" – "Металлист 1925", "Рух" – "Металлист", "Днепр-1" – "Александрия", "Ингулец" – "Динамо", "Минай" – "Львов", "Колос" - "Кривбасс", "Черноморец" - "Верес", "Заря" - "Ворскла".

"Шахтер" и "Динамо" сыграют 15 октября в 7-м туре.

Все матчи в условиях военного времени будут проходить без зрителей. Команды будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

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