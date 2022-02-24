УПЛ объявила об остановке чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .



"В связи с введением в Украине военного положения, чемпионат Украины приостановлен", - коротко заявили в УПЛ.





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