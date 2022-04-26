В Херсонской области оккупанты накапливают военную технику для наступления и планируют выйти на административные границы Херсонской области, - депутат облсовета
УПЛ объявила чемпиона Украины по футболу
Клубы премьер-лиги определили чемпионом Украины 2022 года по футболу "Шахтер", который лидировал на момент остановки турнира из-за полномасштабной российской агрессии
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в telegram.
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