УПЛ назвала точную дату матча "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате Украины
Матч 7-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 16 октября
Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги .
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура чемпионата Украины. После этого стало известно, что игра "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 16 октября в Киеве.
После 5-го тура чемпионата Украины "Шахтер" имеет 13 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" имеет 6 пунктов и идет девятым.
Расписание матчей 7-го тура чемпионата Украины
14 октября
18:00 - "Минай" - "Верес"
15:00 - "Черноморец" - "Кривбасс"
15 октября
13:00 - "Металлист" – "Ворскла"
15:00 - "Заря" – "Колос"
17:00 - "Металлист 1925" - "Львов"
16 октября
15:00 - "Рух" - "Днепр-1"
17:00 - "Шахтер" – "Динамо"
- 13 сентября сообщалось, что матч между "Шахтером" и "Динамо" может состояться 15 октября в Лондоне .
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