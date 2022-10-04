Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги .

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура чемпионата Украины. После этого стало известно, что игра "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 16 октября в Киеве.

После 5-го тура чемпионата Украины "Шахтер" имеет 13 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" имеет 6 пунктов и идет девятым.

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Украины

14 октября

18:00 - "Минай" - "Верес"

15:00 - "Черноморец" - "Кривбасс"

15 октября

13:00 - "Металлист" – "Ворскла"

15:00 - "Заря" – "Колос"

17:00 - "Металлист 1925" - "Львов"

16 октября

15:00 - "Рух" - "Днепр-1"

17:00 - "Шахтер" – "Динамо"

13 сентября сообщалось, что матч между "Шахтером" и "Динамо" может состояться 15 октября в Лондоне .

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