УПЛ: "Минай" в большинстве проиграл "Львову" в чемпионате Украины
В воскресенье 25 сентября в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу "Минай" в большинстве проиграл "Львову"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Минай" с 40-й минуты играл в большинстве после удаления в составе "Львова" за повторное предупреждение Михаила Шишки. Однако закарпатцы не смогли воспользоваться численным преимуществом и пропустили в компенсированное время.
Победу "Львов" принес Александр Васильев.
"Львов" выиграл 1:0, набрал 4 очка и поднялся на девятое место. "Минай" также имеет 4 пункта и идет десятым.
Чемпионат Украины
Матч 1-го тура
25 сентября
"Минай" - "Львов" 0:1
Гол : Васильев, 90+2
Удаление : Шишка, 40 ("Минай")
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11 сентября "Динамо" обыграло "Львов" и одержало первую в новом сезоне победу в УПЛ.
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