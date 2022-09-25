Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Минай" с 40-й минуты играл в большинстве после удаления в составе "Львова" за повторное предупреждение Михаила Шишки. Однако закарпатцы не смогли воспользоваться численным преимуществом и пропустили в компенсированное время.

Победу "Львов" принес Александр Васильев.

"Львов" выиграл 1:0, набрал 4 очка и поднялся на девятое место. "Минай" также имеет 4 пункта и идет десятым.

Чемпионат Украины

Матч 1-го тура

25 сентября

"Минай" - "Львов" 0:1

Гол : Васильев, 90+2

Удаление : Шишка, 40 ("Минай")

11 сентября "Динамо" обыграло "Львов" и одержало первую в новом сезоне победу в УПЛ.

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