УПЛ: "Минай" отобрал очки у "Руха", результаты другим матчей 12-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове "Минай" на 12-й минуте вывел вперед Рустам Ахмедзаде. Сразу после перерыва Фернандо Альваренга сравнял счет.

На 67-й минуте Дмитрий Белоног вновь вывел закарпатцев вперед. Через 5 минут Юрий Климчук спас "Рух" от поражения.

Игра завершилась вничью 2:2. "Рух" набрал 12 очков и идет 10-м, "Минай" с 8 баллами - 12-й.

Чемпионат Украины

12-й тур

24 октября

"Рух" - "Минай" 2:2

Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12 Белоног, 67

23 октября

"Черноморец" - "Львов" 1:1

Голы Михайличенко, 71 - Эрнест, 77

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Голы: Тете, 65

Удаление: Тиль, 29 ( "Ворскла")

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

22 октября

"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0

Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83

"Десна" - "Александрия" 1:1

Голы: Безбородько, 35, Третьяков, 28