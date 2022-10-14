Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Ингулец" - "Александрия" (1:2) уже был сыгран в августе, а встречи "Заря" - "Колос" и "Черноморец" - "Кривбасс" перенесены на более поздний срок.

Украинская Премьер-лига

7-й тур

14 октября

"Минай" - "Верес" 1:1

Голы: Вишневский, 64 - Дахновский, 5

15 октября

13:00 "Металлист" - "Ворскла" - УНИАН

13:00 "Металлист 1925" – "Львов" – Setanta

16 октября

15:00 "Рух" - "Днепр-1" - УНИАН

17:00 "Шахтер" – "Динамо" – Setanta

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