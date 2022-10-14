УПЛ: "Минай" и "Верес" сыграли вничью. Результаты и расписание всех матчей 7-го тура
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу закарпатский "Минай" и ривненский "Верес" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Ингулец" - "Александрия" (1:2) уже был сыгран в августе, а встречи "Заря" - "Колос" и "Черноморец" - "Кривбасс" перенесены на более поздний срок.
Украинская Премьер-лига
7-й тур
14 октября
"Минай" - "Верес" 1:1
Голы: Вишневский, 64 - Дахновский, 5
15 октября
13:00 "Металлист" - "Ворскла" - УНИАН
13:00 "Металлист 1925" – "Львов" – Setanta
16 октября
15:00 "Рух" - "Днепр-1" - УНИАН
17:00 "Шахтер" – "Динамо" – Setanta
- 1 октября "Ворскла" в меньшинстве победила в Киеве "Ингулец" .
- Также в субботу "Шахтер" победил "Металлист" и стал единоличным лидером премьер-лиги.
- 2 октября в 5-м туре "Динамо" победило "Минай".
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