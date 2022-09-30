Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 4-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Черноморец" – 2:1, а "Колос" одолел "Металлист" – 1:0. Обе команды набрали по 10 очков, но по дополнительным показателям первое место занимает клуб из Ковалевки Киевской области.

Вслед за ними расположились "Днепр-1", "Заря" и Верес", у которых по 9 пунктов. "Динамо" имеет 3 балла и идет 12-м.

Украинская Премьер-лига

5-й тур

30 сентября

"Верес" - "Рух" 2:2

Голы : Дахновский, 9, Клец, 31 - Таллес, 26, Дидык, 53

"Металлист 1925" - "Колос" 2:0

Голы : Дахновский, 9, Клец, 31 - Таллес, 26, Дидык, 53

Первое октября

13:00 "Ингулец" - "Ворскла"

15:00 "Львов" - "Днепр-1"

17:00 "Металлист" – "Шахтер"

2 октября

13:00 "Минай" – "Динамо"

15:00 "Черноморец" - "Александрия"

17:00 "Заря" - "Кривбасс"

11 сентября "Динамо" обыграло "Львов" и одержало первую в новом сезоне победу в УПЛ.

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