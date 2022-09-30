УПЛ: "Металлист 1925" победил "Колос", а "Верес" сыграл вничью с "Рухом". Результаты всех матчей 5-го тура
Сегодня, 30 сентября, в 5-м туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил ковалевский "Колос", а ривненский "Верес" сыграл вничью с львовским "Рухом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 4-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Черноморец" – 2:1, а "Колос" одолел "Металлист" – 1:0. Обе команды набрали по 10 очков, но по дополнительным показателям первое место занимает клуб из Ковалевки Киевской области.
Вслед за ними расположились "Днепр-1", "Заря" и Верес", у которых по 9 пунктов. "Динамо" имеет 3 балла и идет 12-м.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
30 сентября
"Верес" - "Рух" 2:2
Голы : Дахновский, 9, Клец, 31 - Таллес, 26, Дидык, 53
"Металлист 1925" - "Колос" 2:0
Голы : Дахновский, 9, Клец, 31 - Таллес, 26, Дидык, 53
Первое октября
13:00 "Ингулец" - "Ворскла"
15:00 "Львов" - "Днепр-1"
17:00 "Металлист" – "Шахтер"
2 октября
13:00 "Минай" – "Динамо"
15:00 "Черноморец" - "Александрия"
17:00 "Заря" - "Кривбасс"
- 11 сентября "Динамо" обыграло "Львов" и одержало первую в новом сезоне победу в УПЛ.
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