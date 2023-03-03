УПЛ: "Кривбасс" победил "Колос", результаты всех матчей 16-го тура
В пятницу, 3 марта, матчем "Кривбасс" - "Колос" стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
16-й тур
Пятница, 3 марта
"Кривбасс" – "Колос" 1:0
Гол: Вернидуб, 60
Суббота, 4 марта
12:00 "Александрия" – "Днепр-1" (Setanta)
14:00 "Динамо" – "Ингульец" (2+2)
14:00 "Верес" – "Черноморец" (Setanta)
Воскресенье, 5 марта
13:00 "Ворскла" – "Заря" (Setanta)
13:00 "Металлист" – "Рух" (УНИАН)
14:00 "Металлист 1925" – "Шахтер" (Setanta)
Понедельник, 6 марта
13:00 "Львов" – "Минай" (Setanta)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное