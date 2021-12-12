УПЛ: "Колос" на последних минутах вырвал победу над "Минаем"
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" победил на своем поле "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ковалевке Киевской области "Минай" на 11-й минуте вывел вперед Олег Вишневский. "Колос" отыгрался лишь на 88-й минуте, когда пенальти реализовал Вадим Милько. Победу хозяевам поля на 90-й минуте принес Александр Чорнобривец.
"Колосс" победил "Минай" 2:1, набрал 24 очка и ушел на зимний перерыв на восьмом месте. Закарпатцы имеют 10 пунктов и идут 15-ми.
Чемпионат Украины
18-й тур
12 декабря
"Колос" - "Минай" 2:1
Голы : Милько, 88, Черноморец, 90 - Вишневский, 11
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