УПЛ: "Колос" на последних минутах вырвал победу над "Минаем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ковалевке Киевской области "Минай" на 11-й минуте вывел вперед Олег Вишневский. "Колос" отыгрался лишь на 88-й минуте, когда пенальти реализовал Вадим Милько. Победу хозяевам поля на 90-й минуте принес Александр Чорнобривец.

"Колосс" победил "Минай" 2:1, набрал 24 очка и ушел на зимний перерыв на восьмом месте. Закарпатцы имеют 10 пунктов и идут 15-ми.

Чемпионат Украины

18-й тур

12 декабря

"Колос" - "Минай" 2:1

Голы : Милько, 88, Черноморец, 90 - Вишневский, 11

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