УПЛ: Как выглядит турнирная таблица за 3 тура до финиша
По итогам 27-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил лидерство и отрыв в 2 очка от ближайшего преследователя – "Днепра-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 27-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Верес" - 2:1, "Днепр-1" обыграл "Колос" - 2:1, "Заря" оказалась сильнее "Ингулец" - 2:0, а "Динамо" разгромило "Александрию" – 5:1.
"Шахтер" набрал 66 очков и сохранил лидерство, "Днепр-1" имеет 64 пункта и идет вторым. "Заря" с 61 баллом третья, а "Динамо" с 53 очками – четвертое.Инфографика: upl.ua
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