УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей первого круга чемпионата Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.



За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).



На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 9 набранных баллов.





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