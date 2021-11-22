УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей первого круга чемпионата Украины
22 ноября был сыгран последний матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.
За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).
На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 9 набранных баллов.
- Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.
- 20 ноября "Заря неожиданно уступила на выезде "Львову".
- "Шахтер" в субботу на последних минутах матча вырвал победу над "Рухом" .
- 21 ноября "Ворскла" на своем поле победила "Мариуполь" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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