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Главная Спорт УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей первого круга чемпионата Украины

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей первого круга чемпионата Украины

22 ноября, 2021 понедельник
21:42
Спорт

22 ноября был сыгран последний матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.

За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).

На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 9 набранных баллов.

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турнирная таблица
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