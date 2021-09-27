УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей 9-го тура чемпионата Украины
После 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохраняет лидерство и отрыв в 3 очка от "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 25 сентября, "Динамо" переиграло во Львове "Рух" - 2:0 - и набрало 25 очков. "Шахтер" в Киеве победил "Верес" 4:1 и имеет 22 пункта.
В следующем туре динамовцы и «горняки» сыграют 3 октября в Киеве.
9-й тур финишировал 27 сентября в Одессе игрой "Черноморец" - "Ингулец", команды сыграли вничью - 1: 1.
Чемпионат Украины
9-й тур
27 сентября
"Черноморец" - "Ингулец" 1:1
Голы: Смирный, 39 - Бартулович, 87 (пен.)
26 сентября
"Десна" - "Металлист 1925" 1: 2
Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49
"Днепр-1" - "Заря" 0: 4
Голы: Булеца, 21 Кочергин, 87, 90 + 5, Захедитабар, 90 + 1
Удаление: Когут, 82 ( "Днепр-1")
"Минай" - "Львов" 1: 2
Голы: Байдала, 43 - Якимец, 21 Шина, 56
25 сентября
"Рух" - "Динамо" 0: 2
Голы: Цыганков, 28 (пен.), Гармаш, 38
"Шахтер" - "Верес" 4: 1
Голы: Мельник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30
"Александрия" - "Мариуполь" 2: 1
Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25
24 сентября
"Колос" - "Ворскла" 0: 1
Гол: А. Тиль, 36
- Напомним, 25 сентября в 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл в Киеве "Верес" .
- После этого "Динамо" переиграло во Львове "Движение" и вернул себе единоличное лидерство.
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