УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 11-м туре "Шахтер" в пятницу, 15 октября, победил в Киеве "Зарю" со счетом 6: 1. "Динамо" на следующий день разгромило в гостях "Львов" - 4: 1.

Киевляне имеют 29 очков и сохраняют лидерство. У "Шахтера" на 3 пункта меньше и вторая позиция в турнирной таблице.

В тройке лидеров с 24 баллами также находится "Ворскла", которая 17 октября переиграла в гостях "Александрию" - 2: 1.



Заключительный матч 11-го тура был сыгран сегодня, 18 октября. "Верес" в гостях переиграл "Черноморец" (1: 0).



После 11 матчей "Черноморец" с 6 баллами занимает предпоследнее место в таблице. У "Вереса" девятая позиция и 15 очков.





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