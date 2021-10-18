УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу
После 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" возглавляет турнирную таблицы, "Шахтер" остался на второй позиции, а "Ворскла" - третья
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 11-м туре "Шахтер" в пятницу, 15 октября, победил в Киеве "Зарю" со счетом 6: 1. "Динамо" на следующий день разгромило в гостях "Львов" - 4: 1.
Киевляне имеют 29 очков и сохраняют лидерство. У "Шахтера" на 3 пункта меньше и вторая позиция в турнирной таблице.
В тройке лидеров с 24 баллами также находится "Ворскла", которая 17 октября переиграла в гостях "Александрию" - 2: 1.
Заключительный матч 11-го тура был сыгран сегодня, 18 октября. "Верес" в гостях переиграл "Черноморец" (1: 0).
После 11 матчей "Черноморец" с 6 баллами занимает предпоследнее место в таблице. У "Вереса" девятая позиция и 15 очков.
- Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".
- Также в субботу "Динамо" победило в гостях "Львов" - 4: 1.
- Кроме этого, "Днепр-1" обыграл на своем поле "Колос" .
- 17 октября "Минай" сыграл дома вничью с "Десной" в первом матче под руководством нового главного тренера Игоря Леонова.
- Между тем в воскресенье, "Ворскла" обыграла в гостях "Александрию" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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