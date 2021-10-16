УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после разгромных побед "Динамо" и "Шахтера"
После матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило лидерство и преимущество в 3 очка над "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 11-м туре "Шахтер" в пятницу, 15 октября, победил в Киеве "Зарю" со счетом 6:1. "Динамо" на следующий день разгромило в гостях "Львов" - 4:1.
Киевляне имеют 29 очков и сохраняют лидерство. У "Шахтера" на 3 пункта меньше и вторая позиция в турнирной таблице.
- Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".
- Также в субботу "Динамо" победило в гостях "Львов" - 4:1.
- Кроме этого, "Днепр-1" обыграл на своем поле "Колос" и вышел на третье место.
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