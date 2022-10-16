Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 7-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:1, набрал 16 очков и занимает вторую позицию. Киевляне с 9 пунктами идут в турнирной таблице девятыми.

Лидирует в УПЛ "Днепр-1", обыгравший "Рух" 3:2 и уходящий в новом сезоне без потерь - 18 баллов.

В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу

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