УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после первого круга чемпионата Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Динамо" в 15-м туре Украинской Премьер-лиги победило в Киеве "Черноморец" – 6:1. "Шахтер в столице одолел "Рух" 2:0. У обеих команд стало по 38 очков, однако киевляне опережают дончан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

На третьей позиции с 31 пунктом первый круг завершила "Ворскла", 21 ноября разгромившая "Мариуполь" со счетом 5:1.

Первый круг УПЛ завершится 22 ноября матчем "Верес" - "Металлист 1925".





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