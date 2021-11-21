УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после первого круга чемпионата Украины
По итогам первого круга чемпионата Украины турнирную таблицу возглавляют "Динамо" и "Шахтер"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Динамо" в 15-м туре Украинской Премьер-лиги победило в Киеве "Черноморец" – 6:1. "Шахтер в столице одолел "Рух" 2:0. У обеих команд стало по 38 очков, однако киевляне опережают дончан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
На третьей позиции с 31 пунктом первый круг завершила "Ворскла", 21 ноября разгромившая "Мариуполь" со счетом 5:1.
Первый круг УПЛ завершится 22 ноября матчем "Верес" - "Металлист 1925".
- Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.
- 20 ноября "Заря неожиданно уступила на выезде "Львову".
- "Шахтер" в субботу на последних минутах матча вырвал победу над "Движением" .
- 21 ноября "Ворскла" на своем поле победила "Мариуполь" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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