УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после матчей 9-го тура чемпионата Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 25 сентября, "Динамо" переиграло во Львове "Рух" - 2:0 - и набрало 25 очков. "Шахтер" в Киеве победил "Верес" 4:1 и имеет 22 пункта.

В следующем туре динамовцы и «горняки» сыграют 3 октября в Киеве.

9-й тур финиширует 27 сентября в Одессе игрой "Черноморец" - "Ингулец"

Чемпионат Украины

9-й тур

26 сентября

"Десна" - "Металлист 1925" 1: 2

Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49

"Днепр-1" - "Заря" 0: 4

Голы: Булеца, 21 Кочергин, 87, 90 + 5, Захедитабар, 90 + 1

Удаление: Когут, 82 ( "Днепр-1")

"Минай" - "Львов" 1: 2

Голы: Байдала, 43 - Якимец, 21 Шина, 56

25 сентября

"Рух" - "Динамо" 0: 2

Голы: Цыганков, 28 (пен.), Гармаш, 38

"Шахтер" - "Верес" 4: 1

Голы: Мельник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30

"Александрия" - "Мариуполь" 2: 1

Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25

24 сентября

"Колос" - "Ворскла" 0: 1

Гол: А. Тиль, 36





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