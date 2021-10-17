УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после матчей 11-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 11-м туре "Шахтер" в пятницу, 15 октября, победил в Киеве "Зарю" со счетом 6:1. "Динамо" на следующий день разгромило в гостях "Львов" - 4:1.

Киевляне имеют 29 очков и сохраняют лидерство. У "Шахтера" на 3 пункта меньше и вторая позиция в турнирной таблице.

В тройке лидеров с 24 баллами также находится "Ворскла", которая 17 октября переиграла в гостях "Александрию" - 2:1.





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