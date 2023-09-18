УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 7-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 7-м туре премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Оболонь" со счетом 1:0, набрал 17 очков и остался на первом месте. Вторым с 14 пунктами идет "Кривбасс", победивший "Верес" - 2:1. Третью-четвертую позиции делят "Черноморец" и "Полесье", имеющие по 12 баллов.

"Динамо" в 7-м туре УПЛ одолело "Ворсклу" 2:0, набрало 9 очков и занимает седьмое место. Киевляне сыграли всего четыре матча.

Фото: upl.ua