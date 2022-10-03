УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 5-го тура
После 5-го тура чемпионата Украины по футболу единоличным лидером стал "Шахтер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 5-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Металлист" 6:1, набрал 13 очков и стал единоличным лидером. На второй позиции с 12 пунктами идет "Днепр-1", обыгравший "Львов" - 3:0. "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" имеют по 10 баллов.
"Динамо" с 6 очками – девятое.
- 1 октября "Ворскла" в меньшинстве победила в Киеве "Ингулец" .
- Также в субботу "Шахтер" победил "Металлист" и стал единоличным лидером премьер-лиги.
- 2 октября в 5-м туре "Динамо" победило "Минай" .
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