УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 5-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 5-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Металлист" 6:1, набрал 13 очков и стал единоличным лидером. На второй позиции с 12 пунктами идет "Днепр-1", обыгравший "Львов" - 3:0. "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" имеют по 10 баллов.

"Динамо" с 6 очками – девятое.

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