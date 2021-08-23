УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 5-го тура
После 5-го тура УПЛ "Динамо" находится на первом месте, а "Шахтер" идет вторым
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" после победы над "Десной" возглавило турнирную таблицу. У киевлян 13 очков. Следом идут "Шахтер" и "Десна", у них по 12 баллов.
Четвертое место по полтавской "Ворсклой" (11 пунктов).
Последнее место у "Мариуполя", у которого только 1 балл после 5-го тура.
- 20 августа в первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".
- 21 августа донецкий "Шахтер" крупно победил одесский "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу.
- 22 августа в другом матче 5-го тура луганская "Заря" победила "Мариуполь" .
- В центральном матче 5-го тура УПЛ киевское "Динамо" крупно победило черниговскую "Десну" .
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