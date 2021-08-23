УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 5-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Динамо" после победы над "Десной" возглавило турнирную таблицу. У киевлян 13 очков. Следом идут "Шахтер" и "Десна", у них по 12 баллов.



Четвертое место по полтавской "Ворсклой" (11 пунктов).



Последнее место у "Мариуполя", у которого только 1 балл после 5-го тура.





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