УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 4-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.



Следом идут "Динамо" и "Шахтер", которые имеют по 10 и 9 очков соответственно. На четвертой позиции расположилась "Ворскла" с 8 баллами. Пятое место у "Днепра-1" - 7 набранных пунктов.



Последние два места делят "Мариуполь" и "Ингулец", у команд только 1 балл после 4-го тура.



