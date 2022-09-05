УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 3-го тура
По итогам 3-го тура чемпионата Украины по футболу турнирную таблицу возглавляет "Заря", а "Динамо" занимает 15-е место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 3-м туре премьер-лиги "Заря" победила в Киеве "Динамо" со счетом 3:2, набрала 9 очков и вышла на первое место. Для динамовцев это поражение стало вторым подряд на старте чемпионата и они без единого пункта расположились на 15-й позиции.
У еще трех команд - "Колоса", "Металлиста" и "Шахтера" по 7 баллов.
- 3 сентября в Киеве "Динамо" в большинстве проиграло "Заре" в 3-м туре УПЛ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное