Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 3-м туре премьер-лиги "Заря" победила в Киеве "Динамо" со счетом 3:2, набрала 9 очков и вышла на первое место. Для динамовцев это поражение стало вторым подряд на старте чемпионата и они без единого пункта расположились на 15-й позиции.

У еще трех команд - "Колоса", "Металлиста" и "Шахтера" по 7 баллов.

3 сентября в Киеве "Динамо" в большинстве проиграло "Заре" в 3-м туре УПЛ.

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