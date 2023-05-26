УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 28-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" проиграл "Ворскле" 1:2, но с 64 очками остался на втором месте. Теперь команда Александра Кучера отстает от "Шахтера" на 5 пунктов за 2 матча до конца чемпионата.

"Заря" занимает третью позицию и отстает от "Днепра-1" на 3 балла. "Динамо" победило "Колос" 3:0, набрало 56 очков и осталось на четвертом месте.

В следующем, 29 туре, УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Днепра-1". "Горнякам" хватит даже закончить матч вничью, чтобы обеспечить себе чемпионство.

Матч "Шахтер" – "Днепр-1" пройдет 28 мая.