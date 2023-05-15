УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 26-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 26-м туре "Динамо" уступило "Черноморцу" со счетом 2:3, "Шахтер" победил "Ингулец - 2:0, Днепр-1" одолел "Минай" - 1:0, а "Заря" разгромила "Металлист" - 5:0.

Киевляне из-за поражения остались с 50 очками на четвертом месте, потеряли шансы на чемпионство и сохраняют лишь теоретическую возможность завоевать бронзовые медали. "Заря", которая занимает третью позицию, опережает динамовцев на 8 пунктов.

"Шахтер" набрал 63 балла и сохранил лидерство. "Днепр-1" остался вторым на расстоянии в 2 очка от дончан.

Фото: upl.ua