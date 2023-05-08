УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 25-го тура
По итогам 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" сократил отставание от лидера - "Шахтера" - до 3 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 25-м туре премьер-лиги "Шахтер" не смог обыграть "Александрию" - 1:1. Потерей лидера воспользовался "Днепр-1", победивший "Черноморец" - 2:1. "Заря" оказалась сильнее "Металлиста 1925" - 3:0, а "Динамо" одолело "Кривбасс" - 1:0 - и одержало третью подряд победу под руководством и.о. главного тренера Александра Шовковского, временно заменившего на этом посту Мирчу Луческу из-за того, что румын перенес операцию.
"Шахтер" имеет 60 очков и остается на первом месте. "Днепр-1" набрал 57 пунктов, сократил отставание от лидера до 3 пунктов и сыграл на один матч меньше дончан. Третьей с 55 баллами идет "Заря", Динамо четвертое с 50 очками.
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