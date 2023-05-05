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УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 24-го тура

5 мая, 2023 пятница
05:47
Спорт

В четверг, 4 мая, были сыграны заключительные матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Донецкий "Шахтер" набрал 59 очков и на расстоянии 5 баллов лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" сыграл на один матч меньше и отстает на пять пунктов. Следом идет луганская "Заря", которая завоевала 52 балла.

Киевское "Динамо" находится на четвертой строчке с 47 баллами. В еврокубковой зоне также разместилась Александрия, у них 37 набранных пунктов и отрыв над конкурентами в 5 баллов.

ПФК "Львов" с 13 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице. За выживание также борются "Металлист" (19 очков), "Рух" (21), "Минай" (23) и "Верес" (24).

Результаты всех матчей 24-го тура УПЛ

Среда, 3 мая

"Шахтер" – "Минай" 1:0

Гол: Траоре, 12

"Днепр-1" – "Металлист" 5:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Подлепенец, 76

"Львов" – "Александрия" 0:1

Гол: Сигеев, 12

Удаление: Мишенко, 46 ("Львов")

"Черноморец" – "Колос" 3:0

Голы: Бадибанга, 7, Чоботенко, 58 (авт.), Демченко, 71

Удаление: Исаенко, 78 ("Колос")

"Заря" – "Верес" 1:0

Гол: Имереков, 54

Удаление: Ющишин, 9 ("Верес")

Четверг, 4 мая

"Ингулец" – "Кривбасс" 0:0

"Металлист 1925" – "Движение" 0:0

"Ворскла" – "Динамо" 1:2

Голы: Степанюк, 13 – Ванат, 24, Бенито, 48

Днепр
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