УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 24-го тура
В четверг, 4 мая, были сыграны заключительные матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Донецкий "Шахтер" набрал 59 очков и на расстоянии 5 баллов лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" сыграл на один матч меньше и отстает на пять пунктов. Следом идет луганская "Заря", которая завоевала 52 балла.
Киевское "Динамо" находится на четвертой строчке с 47 баллами. В еврокубковой зоне также разместилась Александрия, у них 37 набранных пунктов и отрыв над конкурентами в 5 баллов.
ПФК "Львов" с 13 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице. За выживание также борются "Металлист" (19 очков), "Рух" (21), "Минай" (23) и "Верес" (24).
Результаты всех матчей 24-го тура УПЛ
Среда, 3 мая
"Шахтер" – "Минай" 1:0
Гол: Траоре, 12
"Днепр-1" – "Металлист" 5:0
Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Подлепенец, 76
"Львов" – "Александрия" 0:1
Гол: Сигеев, 12
Удаление: Мишенко, 46 ("Львов")
"Черноморец" – "Колос" 3:0
Голы: Бадибанга, 7, Чоботенко, 58 (авт.), Демченко, 71
Удаление: Исаенко, 78 ("Колос")
"Заря" – "Верес" 1:0
Гол: Имереков, 54
Удаление: Ющишин, 9 ("Верес")
Четверг, 4 мая
"Ингулец" – "Кривбасс" 0:0
"Металлист 1925" – "Движение" 0:0
"Ворскла" – "Динамо" 1:2
Голы: Степанюк, 13 – Ванат, 24, Бенито, 48
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