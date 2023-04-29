УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 23-го тура
По итогам 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв от ближайших преследователей – "Днепра-1" и "Зари"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 23-м туре в премьер-лиге "Шахтер" победил "Колос" (3:1), "Днепр-1" одолел "Ингулец" (2:0), "Заря" - "Черноморец" (3:1) ), а "Динамо" обыграло "Металлист" (3:1) в дебютном матче Александра Шовковского в должности и. о. главного тренера.
"Шахтер" набрал 56 очков и сохранил отрыв от ближайшего преследователя – "Днепра-1" в 5 пунктов. "Заря" имеет 49 баллов и идет третьей. "Динамо" с 44 очками – четвертое.
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