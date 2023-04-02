УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 19-го тура
По итогам 19-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" сократил отставание от "Шахтера" до 1 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 19-м туре премьер-лиги "Шахтер", возглавляющий турнирную таблицу, неожиданно сыграл вничью с "Черноморцем" – 2:2. Дончане с 43 очками остались на первом месте, однако позволили "Динпру-1" сократить отставание до 1 пункта благодаря победе над "Металлистом-1925" - 3:0.
"Заря", благодаря победе над "Рухом" 3:0, набрала 40 баллов и осталась третьей. "Динамо обыграло "Львов" - 2:0 - набрало 36 очков и находится на четвертой позиции.
Инфографика upl.ua
- 1 апреля "Александрия" обыграла "Ворсклу" и одержала первую победу под руководством Руслана Ротаня.
- 2 апреля "Динамо" обыграло "Львов" в сотом матче румына Мирчи Луческу в должности главного тренера киевского клуба.
- Также в воскресенье "Днепр-1" победил "Металлист 1925" благодаря хет-трику Артема Довбыка.
- Кроме этого, "Шахтер" сыграл вничью с "Черноморцем" .
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