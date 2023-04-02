УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 19-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 19-м туре премьер-лиги "Шахтер", возглавляющий турнирную таблицу, неожиданно сыграл вничью с "Черноморцем" – 2:2. Дончане с 43 очками остались на первом месте, однако позволили "Динпру-1" сократить отставание до 1 пункта благодаря победе над "Металлистом-1925" - 3:0.

"Заря", благодаря победе над "Рухом" 3:0, набрала 40 баллов и осталась третьей. "Динамо обыграло "Львов" - 2:0 - набрало 36 очков и находится на четвертой позиции.

Инфографика upl.ua