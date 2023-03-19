УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 18-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В центральном матче 18-го тура "Динамо" на своем поле уступило "Заре" - 0:1. "Днепр-1" одолел "Верес" - 1:0, а "Шахтер" обыграл "Движение" - 2:0.

"Шахтер" набрал 42 очка и сохранил лидерство. Дончане на 3 пункта опережают "Днепр-1". "Заря" с 37 баллами - третья, "Динамо" имеет 34 очка и занимает четвертую позицию.