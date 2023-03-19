УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 18-го тура
По итогам 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил лидерство, а "Заря" увеличила отрыв от "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В центральном матче 18-го тура "Динамо" на своем поле уступило "Заре" - 0:1. "Днепр-1" одолел "Верес" - 1:0, а "Шахтер" обыграл "Движение" - 2:0.
"Шахтер" набрал 42 очка и сохранил лидерство. Дончане на 3 пункта опережают "Днепр-1". "Заря" с 37 баллами - третья, "Динамо" имеет 34 очка и занимает четвертую позицию.
- 18 марта "Динамо" на своем поле проиграло "Заре" и увеличило отставание от луганцев на 4 очка.
- 19 марта "Шахтер" победил "Рух" и сновавышел на первое место в турнирной таблице.
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