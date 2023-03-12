УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 17-го тура
По итогам 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" отобрал лидерство в турнирной таблице у "Днепра-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" уступил "Динамо" 0:1 и с 36 очками скатился на второе место. Лидерство захватил "Шахтер", победивший "Кривбасс" - 3:0 и набравший 39 пунктов. Третьей идет "Заря", которая обыграла "Львов" 3:1 и набрала 34 балла. Динамовцы с 33 очками идут четвертыми.
- 11 марта "Заря" победила "Львов" в 17-м туре чемпионата Украины, а 12 марта "Динамо" обыграло "Днепр-1" .
- 12 марта "Шахтер" разбил "Кривбасс" и отобрал у "Днепра-1" лидерство в УПЛ.
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