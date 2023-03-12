УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 17-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" уступил "Динамо" 0:1 и с 36 очками скатился на второе место. Лидерство захватил "Шахтер", победивший "Кривбасс" - 3:0 и набравший 39 пунктов. Третьей идет "Заря", которая обыграла "Львов" 3:1 и набрала 34 балла. Динамовцы с 33 очками идут четвертыми.