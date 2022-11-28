УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 15-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 15-м туре "Днепр-1" уступил в Кривом Роге "Кривбассу" 1:2. Команда Александра Кучера осталась с 35 очками на первом месте. Тем не менее "Шахтер" сократил отставание от лидера до 5 пунктов благодаря победе над "Ворсклой" - 3:2. Третью-четвертую позиции делят "Заря" и "Днепр-1", имеющие по 27 баллов.

Перед зимним перерывом большинство клубов 2 декабря еще сыграют в перенесенных матчах 7-го тура.

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