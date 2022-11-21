УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 14-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" победил "Шахтер" 2:1, набрал 35 очков и укрепил лидерство. Теперь команда Александра Кучера опережает дончан, имеющих игру в запасе, на 8 пунктов.

Третьей в турнирной таблице идет "Заря", обыгравшая "Александрию" 4:1 и набравшая 26 баллов. Столько же у "Динамо", которое переиграло "Верес" - 1:0 - и поднялось на четвертую позицию.

Инфографика flashscore.ua

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