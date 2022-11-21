УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
По итогам 14-го тура лидер чемпионата Украины "Днепр-1" увеличил отрыв от ближайшего преследователя – "Шахтера" – до 8 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 14-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" победил "Шахтер" 2:1, набрал 35 очков и укрепил лидерство. Теперь команда Александра Кучера опережает дончан, имеющих игру в запасе, на 8 пунктов.
Третьей в турнирной таблице идет "Заря", обыгравшая "Александрию" 4:1 и набравшая 26 баллов. Столько же у "Динамо", которое переиграло "Верес" - 1:0 - и поднялось на четвертую позицию.
Инфографика flashscore.ua
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