УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура
По итогам 11-го тура чемпионата Украины лидер премьер-лиги "Днепр-1" сохранил отрыв в 5 очков от "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" в 11-м туре победил "Минай" 3:1, набрал 28 очков и продолжает опережать "Шахтер" на 5 пунктов. Дончане обыграли "Ингулец" 3:0 и имеют матч в запасе. Третьей с 22 пунктами идет "Заря", которая одолела "Металлист" - 3:2.
"Динамо" благодаря выигрышу у "Черноморца" со счетом 3:0 набрало 16 пунктов и поднялось на шестую позицию.
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