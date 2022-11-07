УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" в 11-м туре победил "Минай" 3:1, набрал 28 очков и продолжает опережать "Шахтер" на 5 пунктов. Дончане обыграли "Ингулец" 3:0 и имеют матч в запасе. Третьей с 22 пунктами идет "Заря", которая одолела "Металлист" - 3:2.

"Динамо" благодаря выигрышу у "Черноморца" со счетом 3:0 набрало 16 пунктов и поднялось на шестую позицию.

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