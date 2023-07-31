УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
По итогам стартового тура чемпионата Украины по футболу лидерство захватило киевское "Динамо"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 1-м туре премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" со счетом 4:1, набрало 3 очка и вышло на первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Кроме киевлян по 3 пункта имеют еще 5 клубов - "Черноморец", "Полесье", "Рух", "Александрия" и "Шахтер", обыгравший "Металлист 1925" - 2:1.
Фото: upl.ua
Результаты всех матчей 1-го тура УПЛ
28 июля
"Оболонь" - "Колос" 0:0
"Верес" - "Полесье" 0:2
Голы : Макуана, 2, Будковский, 39
Удаление : Балан, 87 - Гитченко, 57
29 июля
"Рух" - "Заря" 2:1
Голы : Рунич, 67, Климчук, 86 - Русин, 21
Удаление : Жордан, 84 ("Заря")
"Металлист 1925" - "Шахтер" 1:2
Голы : Юсов, 56 - Матвиенко, 30, Траоре, 47
30 июля
ЛНЗ – "Черноморец" 0:2
Голы : Бойчук, 39, Шпорн. 65
"Динамо" - "Минай" 4:1
Голы : Ванат 27, 30, Буяльский (пен.) 87, Караваев 90+4 – Витенчук 3
Удаления : Попов, 31 - Бандура, 56
"Александрия" – "Кривбасс" 1:0
Гол : Шулянский 4
Удаления : Семотюк 31 ("Кривбасс")
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