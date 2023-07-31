Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 1-м туре премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" со счетом 4:1, набрало 3 очка и вышло на первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Кроме киевлян по 3 пункта имеют еще 5 клубов - "Черноморец", "Полесье", "Рух", "Александрия" и "Шахтер", обыгравший "Металлист 1925" - 2:1.

Фото: upl.ua

Результаты всех матчей 1-го тура УПЛ

28 июля

"Оболонь" - "Колос" 0:0

"Верес" - "Полесье" 0:2

Голы : Макуана, 2, Будковский, 39

Удаление : Балан, 87 - Гитченко, 57

29 июля

"Рух" - "Заря" 2:1

Голы : Рунич, 67, Климчук, 86 - Русин, 21

Удаление : Жордан, 84 ("Заря")

"Металлист 1925" - "Шахтер" 1:2

Голы : Юсов, 56 - Матвиенко, 30, Траоре, 47

30 июля

ЛНЗ – "Черноморец" 0:2

Голы : Бойчук, 39, Шпорн. 65

"Динамо" - "Минай" 4:1

Голы : Ванат 27, 30, Буяльский (пен.) 87, Караваев 90+4 – Витенчук 3

Удаления : Попов, 31 - Бандура, 56

"Александрия" – "Кривбасс" 1:0

Гол : Шулянский 4

Удаления : Семотюк 31 ("Кривбасс")