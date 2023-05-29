УПЛ: Как выглядит турнирная таблица перед заключительным туром
По итогам 29-го тура чемпионата Украины "Шахтер" гарантировал себе золотые медали, а "Металлист" вылетел в первую лигу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в 29-м туре победил "Днепр-1" 3:0, набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. Перед последним туром "Днепр-1" идет вторым, имеет 64 пункта и опережает "Зарю" по результатам личных встреч (3:0, 1:2).
"Металлист" из-за поражения от "Миная" (0:2) остался на 15-м месте и вылетел в первую лигу. Ранее шансы сохранить место в УПЛ упустил "Львов". 13-я и 14-я команды премьер-лиги сыграют за сохранение места в высшем дивизионе с третьей и четвертой командами первой лиги. Сейчас на этих позициях расположились "Ингулец" (31) и "Верес" (28).
В 30-м туре "Днепр-1" примет "Кривбасс", а "Заря" сыграет в гостях с "Минаем".
Инфографика: upl.ua
- 28 мая золото премьер-лиги досрочно получил "Шахтер" , обыгравший "Днепр-1".
- "Динамо" упустило шансы на бронзовые награды и во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное