УПЛ: Как выглядит турнирная таблица перед заключительным туром

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в 29-м туре победил "Днепр-1" 3:0, набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. Перед последним туром "Днепр-1" идет вторым, имеет 64 пункта и опережает "Зарю" по результатам личных встреч (3:0, 1:2).

"Металлист" из-за поражения от "Миная" (0:2) остался на 15-м месте и вылетел в первую лигу. Ранее шансы сохранить место в УПЛ упустил "Львов". 13-я и 14-я команды премьер-лиги сыграют за сохранение места в высшем дивизионе с третьей и четвертой командами первой лиги. Сейчас на этих позициях расположились "Ингулец" (31) и "Верес" (28).

В 30-м туре "Днепр-1" примет "Кривбасс", а "Заря" сыграет в гостях с "Минаем".

Инфографика: upl.ua