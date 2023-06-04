УПЛ: как выглядит турнирная таблица перед последним туром сезона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уже сегодня, 4 июня, мы увидим последний тур УПЛ. Интрига остается в битве за 2 место между "Зарей" и "Днепром-1", и последней путевкой в еврокубки, за которую соревнуются "Александрия", "Ворскла" и "Кривбасс".

Также идет борьба между командами, финиширующими выше 13-14 мест, которые отправят команды в стыковые матчи за выживание в УПЛ.