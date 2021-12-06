УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после всех матчей 17-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 17-м туре "Шахтер" разгромил "Львов" 6:1, а "Динамо" победило "Верес" - 3:0. У обеих команд по 44 очка, однако дончане опережают киевлян благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

"Днепр-1" обошел "Зарю" и поднялся на третью позицию в таблице УПЛ. У днепрян 37 очков, а у луганчан – 35. Пятая позиция и 32 балла у "Ворсклы".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb