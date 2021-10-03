УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после матча "Динамо" - "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После нулевой ничьей на НСК "Олимпийский" у "Динамо" стало 26 очков. Киевляне опережают "Шахтер", который идет вторым, на 3 пункта. Третью позицию занимает "Ворскла", у которой 21 балл.

Чемпионат Украины

10-й тур

3 октября

"Динамо" - "Шахтер" 0:0

"Заря" - "Десна" 2:0

Голы: Булеца, 19 Громов, 70

На 7-й минуте Булеца не реализовал пенальти

"Металлист 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен.)

"Верес" - "Александрия" 0:0

2 октября

"Колос" - "Черноморец" 2:1

Голы: Лысенко, 15 Реннан, 58 - Смирный, 29

"Львов" - "Днепр-1" 0:1

Гол: Довбик, 2

"Ворскла" - "Ингулец" 3:0

Голы: Рангель, 66, Оливье Тиль, 77, 84

1 октября

"Мариуполь" - "Рух" 0:2

Голы: Таллес, 25 Климчук, 37





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