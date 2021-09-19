УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 8-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киевляне в 8-м туре победили на своем поле "Александрию" - 1:0, набрали 22 очка и остались на первом месте. "Шахтер" разгромил "Мариуполь" 5:0 и отстает от динамовцев на 3 пункта.

У "Десны" и "Днепра-1" 16 баллов. "Ворскла" с 15 очками - пятая.





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