УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 8-го тура
По итогам 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило лидерство и отрыв в 3 очка от "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киевляне в 8-м туре победили на своем поле "Александрию" - 1:0, набрали 22 очка и остались на первом месте. "Шахтер" разгромил "Мариуполь" 5:0 и отстает от динамовцев на 3 пункта.
У "Десны" и "Днепра-1" 16 баллов. "Ворскла" с 15 очками - пятая.
- Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская «Десна» победила львовский "Движение" - 1: 0.
- В первом матче субботы "Колос" обыграл в гостях "Ингулец" .
- Также 18 сентября "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
- Кроме этого,"Днепр-1" на своем поле одолел "Верес" .
- "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" .
- В воскресенье "Ворскла" в Полтаве переиграла "Минай" .
- Также 19 сентября "Заря" победила в Запорожье "Черноморец" со счетом 3: 0, а "Львов" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Металлистом 1925" из Харькова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное