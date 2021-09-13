УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 7-го тура
По итогам 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило отрыв от "Шахтера" в 3 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 7-м туре победило в Харькове "Металлист 1925" - 2:0. "Шахтер" в Киеве с аналогичным счетом разобрался с "Днепром-1".
Киевляне набрали 19 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" остался на расстоянии в 3 очка от динамовцев.
После заключительного матча 7-го тура "Верес" поднялся на 7-8 место, которое делит с "Зарей". У команд по 11 очков.
"Львов" идет последним.
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
- 11 сентября "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове .
- В субботу "Динамо" одолело в Харькове "Металлист 1925".
- Между тем "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" и вернулся на вторую позицию.
- 12 сентября "Минай" сыграл на своем поле вничью 2:2 с "Черноморцем".
- Также в воскресенье "Колос" дома неожиданно уступил "Мариуполю".
- В заключительном матче воскресенья "Ворскла" в Полтаве сыграла вничью 2:2 с "Десной".
- 13 сентября в последнем матче 7-го тура УПЛ ровенский "Верес" победил ПФК "Львов".
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