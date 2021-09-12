УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 7-го тура
По итогам 7-го тура чемпионата Украины по футболу сохранился отрыв "Динамо" от "Шахтера" в 3 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 7-м туре победило в Харькове "Металлист 1925" - 2:0. "Шахтер" в Киеве с аналогичным счетом разобрался с "Днепром-1".
Киевляне набрали 19 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" остался на расстоянии в 3 очка от динамовцев.
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
- 11 сентября "Движение" и "Заря" сыграли вничью во Львове .
- В субботу "Динамо" одолело в Харькове "Металлист 1925" .
- Между тем "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" и вернулся на вторую позицию.
- 12 сентября "Минай" сыграл на своем поле вничью 2: 2 с "Черноморцем".
- Также в воскресенье "Колос" дома неожиданно уступил "Мариуполю" .
- В заключительном матче 7-го тура "Ворскла" в Полтаве сыграла вничью 2: 2 с «Десной» .
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