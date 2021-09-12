УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 7-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" в 7-м туре победило в Харькове "Металлист 1925" - 2:0. "Шахтер" в Киеве с аналогичным счетом разобрался с "Днепром-1".

Киевляне набрали 19 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" остался на расстоянии в 3 очка от динамовцев.

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