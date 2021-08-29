УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура
По итогам 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило лидерство в Премьер-лиге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 6-м туре разгромило "Колос" со счетом 7:0. Киевляне набрали 16 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" после ничьей с "Минаем" 1:1 увеличил отставание от динамовцев до 3 пунктов. Также 13 баллов имеет "Днепр-1", который одолел "Металлист 1925" - 2:1.
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3:0.
- В субботу, в 6-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925" .
- Между тем "Динамо" разгромило "Колос" со счетом 7:0 и вернуло себе единоличное лидерство.
- 29 августа "Верес" неожиданно одолел в гостях "Десну" - 4:0.
- Также в воскресенье "Шахтер" не смог переиграть в гостях "Минай" .
- Кроме этого, в 6-м туре "Заря" в Запорожье нанесла поражение "Ворскле" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.88
- Актуальное
- Важное