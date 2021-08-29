УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" в 6-м туре разгромило "Колос" со счетом 7:0. Киевляне набрали 16 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" после ничьей с "Минаем" 1:1 увеличил отставание от динамовцев до 3 пунктов. Также 13 баллов имеет "Днепр-1", который одолел "Металлист 1925" - 2:1.





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