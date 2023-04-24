Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 22-м туре "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с "Динамо" и с 53 очками остался в турнирной таблице на первом месте.

Потерей дончан воспользовался ближайший преследователь - "Днепр-1", одолевший "Рух" - 3:2. Команда Александра Кучера сократила отставание от "горняков" до 5 пунктов и еще имеет игру в запасе.

Третьей с 46 баллами идет "Заря", победившая "Колос" - 1:0 - и набравшая 46 очков. "Динамо" с 41 пунктом – четвертое.

Инфографика - upl.ua