УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 22-го тура
По итогам 22-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" сократил отставание от лидера - "Шахтера" до 5 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 22-м туре "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с "Динамо" и с 53 очками остался в турнирной таблице на первом месте.
Потерей дончан воспользовался ближайший преследователь - "Днепр-1", одолевший "Рух" - 3:2. Команда Александра Кучера сократила отставание от "горняков" до 5 пунктов и еще имеет игру в запасе.
Третьей с 46 баллами идет "Заря", победившая "Колос" - 1:0 - и набравшая 46 очков. "Динамо" с 41 пунктом – четвертое.
Инфографика - upl.ua
- 22 апреля в 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Шахтером".
- После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что временно прекращает работу, а его обязанности будет выполнять Александр Шовковский.
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