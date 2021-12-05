УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 17-го тура

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 17-м туре "Шахтер" разгромил "Львов" 6:1, а "Динамо" победило "Верес" - 3:0. У обеих команд по 44 очка, однако дончане опережают киевлян благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

17-й тур финиширует 6 декабря матчем "Днепр-1" – "Черноморец".





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