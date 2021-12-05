УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 17-го тура
По итогам 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" и "Динамо" продолжают возглавлять турнирную таблицу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 17-м туре "Шахтер" разгромил "Львов" 6:1, а "Динамо" победило "Верес" - 3:0. У обеих команд по 44 очка, однако дончане опережают киевлян благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
17-й тур финиширует 6 декабря матчем "Днепр-1" – "Черноморец".
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес" .
- Также в субботу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове.
- 5 декабря "Заря" одолела дома "Ингулец" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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