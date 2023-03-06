УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 16-го тура
По итогам 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" догнал лидера - "Днепр-1", а "Заря" отобрала третье место у "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 16-м туре премьер-лиги лидер турнирной таблицы "Днепр-1" не смог обыграть "Александрию" - 2:2. Команда Александра Кучера с 36 очками осталась на первой позиции. Лидер опережает "Шахтер", который разбил "Металлист 1925" 7:0 и также набрал 36 пунктов, только по дополнительным показателям.
"Динамо" проиграло на своем поле "Ингульцу" и с 30 баллами опустилось на четвертое место. Киевлян опередила "Заря", которая обыграла "Ворсклу" 3:2 и с 31 очком стала третьей.
- 4 марта лидер УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с "Александрией" , а "Динамо" на своем поле уступило "Ингульцу" .
- 5 марта "Ворскла" в меньшинстве проиграла "Заре" .
- Также 16-м туре "Шахтер" разбил "Металлист 1925" со счетом 7:0.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.28
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное