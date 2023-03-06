Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 16-м туре премьер-лиги лидер турнирной таблицы "Днепр-1" не смог обыграть "Александрию" - 2:2. Команда Александра Кучера с 36 очками осталась на первой позиции. Лидер опережает "Шахтер", который разбил "Металлист 1925" 7:0 и также набрал 36 пунктов, только по дополнительным показателям.

"Динамо" проиграло на своем поле "Ингульцу" и с 30 баллами опустилось на четвертое место. Киевлян опередила "Заря", которая обыграла "Ворсклу" 3:2 и с 31 очком стала третьей.