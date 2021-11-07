УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 14-го тура

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 14-м туре, 6 ноября "Динамо" неожиданно уступило в Киеве "Ворскле" - 1:2. Осечкой действующего чемпиона воспользовался "Шахтер", 7 ноября обыгравший в гостях "Колос" - 3:1.

Дончане набрали 35 очков и по дополнительным показателям вышли на первое место. Киевляне также имеют 35 пунктов и идут на второй позиции. Третье место занимает "Заря", у которой 29 баллов. Далее расположились "Ворскла" и "Днепр-1", имеющие по 28 баллов.





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