УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 12-го тура
По итогам 12-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило лидерство и отрыв в 3 очка от "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 12-м туре 24 октября победило в Киеве "Днепр-1" - 2:0. "Шахтер" на день раньше при численном преимуществе переиграл в Полтаве "Ворсклу" - 2:0.
Киевляне имеют 32 очка и лидируют. "Шахтер" с 29 пунктами второй. "Ворскла" имеет 24 балла и идет третьей.
- Напомним, 23 октября "Шахтер" в Полтаве переиграл "Ворсклу" , которая с 29-й минуты играла в меньшинстве.
- "Динамо" 24 октября победило на своем поле "Днепр-1" и вернуло себе единоличное лидерство .
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