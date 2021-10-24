УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 12-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" в 12-м туре 24 октября победило в Киеве "Днепр-1" - 2:0. "Шахтер" на день раньше при численном преимуществе переиграл в Полтаве "Ворсклу" - 2:0.

Киевляне имеют 32 очка и лидируют. "Шахтер" с 29 пунктами второй. "Ворскла" имеет 24 балла и идет третьей.

Напомним, 23 октября "Шахтер" в Полтаве переиграл "Ворсклу" , которая с 29-й минуты играла в меньшинстве.

"Динамо" 24 октября победило на своем поле "Днепр-1" и вернуло себе единоличное лидерство .

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